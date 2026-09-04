In Extenso Alsace-Lorraine lance son Club Actu RH

Les Ressources humaines, un terrain en constante évolution ! Histoire de permettre aux entreprises de faire face aux transformations, le cabinet d’expertise comptable, In Extenso Alsace-Lorraine (notamment présent à Nancy et Épinal) vient d’annoncer le lancement de son Club Actu RH.

Fer de lance du dispositif : quatre réunions trimestrielles annoncées dès le mois d’octobre prochain et en janvier, avril et juin 2027. Elles se déroulent dans les locaux de l’agence In Extenso Schiltigheim ou au sein d’entreprises adhérentes.

Lancé en Alsace, bientôt en Lorraine ?

«Notre objectif est d’apporter aux participants des repères concrets pour sécuriser leurs pratiques, adapter leur organisation – notamment les PME – et faire face aux évolutions du droit social et des obligations RH. Ces journées seront animées par nos experts couvrant l’ensemble des volets : juristes, spécialistes paie et gestion sociale, avocat en droit du travail, consultant en recrutement», explique Sébastien Zenner, directeur associé du Pôle social au sein d’In Extenso Alsace-Lorraine.

Testé pour le moment en Alsace, le dispositif pourrait gagner la Lorraine.

Plus d’infos sur le : www.inextenso.fr/club-actu-rh-a-strasbourg