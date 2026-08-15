Le feu de forêt dans les Landes s'est à nouveau propagé samedi à l'aube, après un début de nuit plus favorable, et a désormais brûlé 1.580 hectares, a annoncé le préfet de ce département du Sud-Ouest, Gilles Clavreul.

"On a eu des reprises relativement importantes sur le sud, à proximité de Garein", village d'environ 400 habitants au sud de Luglon, le bourg de 350 habitants près duquel est parti l'incendie jeudi après-midi, a précisé le préfet lors d'un point-presse.

Cela a entraîné "une augmentation des surfaces brûlées, on en est quasiment à 1.600 maintenant, 1.580. Il a fallu procéder à de nouvelles évacuations, une centaine de personnes environ, ce qui porte le total à 650", a-t-il détaillé, en ajoutant qu'"aucune habitation" n'était "touchée".

Plus de 500 personnes, des habitants et des touristes en camping, avaient été évacués dans la nuit de jeudi à vendredi de Luglon, et quelques dizaines supplémentaires vendredi.

Le feu, qui "évoluait plutôt favorablement", "a été réactivé vers 04h30 du matin", a expliqué le colonel Arnaud Fabre, directeur du SDIS des Landes.

"C'est un secteur compliqué en termes d'accès pour nos moyens. Ce qui a nécessité d'engager une grande partie de nos forces. Ils l'ont contenu avec beaucoup d'engagement", a ajouté le responsable des pompiers.

Environ 550 pompiers luttent contre ce troisième feu majeur de l'été dans l'immense massif des Landes de Gascogne, majoritairement peuplé de pins maritimes desséchés par les vagues de chaleur favorisées par le changement climatique, après ceux fin juillet de Biscarrosse (Landes, 3.700 hectares) et Saumos (Gironde, 42.000 hectares).

Le préfet a déclaré avoir "sollicité à nouveau le décollage du Chinook", hélicoptère bombardier d'eau géant prêté par l'Australie, "qui pourrait être le premier à intervenir sur zone et également des Canadair et autres moyens aériens en fonction des disponibilités".

"L'objectif, c'est de contenir" l'incendie, a souligné le colonel Fabre. "Tous les moyens sont réengagés au fur et à mesure. Donc, on va faire notre travail. Et là-dessus, je suis optimiste".

"Les températures vont être quand même un peu moins caniculaires aujourd'hui qu'hier, donc c'est favorable", a ajouté le préfet qui espère aussi que la pluie annoncée en début de soirée sera au rendez-vous.