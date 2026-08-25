Innovation : le salon CONNECT 2026 s'installe à Dijon Métropole

Le 22 septembre 2026, les acteurs économiques de Bourgogne-Franche-Comté se rassembleront au complexe culturel L’Écrin à Talant pour assister à CONNECT 2026. Startups en quête de fonds, dirigeants face au défi de l’IA ou recruteurs en quête de talents : découvrez comment ce hub d'affaires va briser les silos sectoriels et accélérer la compétitivité du territoire.

Un guichet unique pour le développement économique

La métropole dijonnaise accueillera la première édition de CONNECT. Un événement regroupant les forces vives du territoire : startups, PME, grands groupes, chercheurs, investisseurs et collectivités. En centralisant le Forum Cyber & Numérique, Créer Demain et le Deeptech Tour, la région change d'échelle. Cette synergie permettra de transformer de simples rencontres en contrats commerciaux, en financements stratégiques et en embauches ciblées.

Six espaces thématiques pour répondre aux grands défis

Le salon s'organisera autour de six univers complémentaires pour guider le parcours des professionnels. Les villages IA Connect et Cyber Connect exposeront des solutions concrètes pour l'intelligence artificielle et la sécurité des données. En parallèle, les espaces Impact, Deeptech, Business et Talent Connect traiteront de la décarbonation industrielle, de la recherche scientifique et de la formation professionnelle. Ce maillage complet aidera les dirigeants à intégrer les technologies indispensables à leur croissance.

La souveraineté industrielle au centre des débats

Ce grand rendez-vous d'affaires sera marqué par l’intervention de Jean-Philippe Porcherot, président du MEDEF Côte-d’Or. Il animera une conférence dédiée aux nouvelles règles du jeu économique mondial. Son intervention décryptera la gestion de la data, l'intelligence artificielle et la cybersécurité comme des leviers majeurs de souveraineté et de performance pour les structures régionales.

Les inscriptions pour cet événement sont ouvertes sur la plateforme officielle Connect la French Tech BFC.







