Cette reconnaissance place Interstis Solutions dans un cercle d’acteurs technologiques identifiés pour leur capacité à accélérer leur développement. Le programme Scale Up Excellence, porté par plusieurs Capitales French Tech en France, vise à accompagner les entreprises en phase d’hypercroissance. Il leur donne accès à des dispositifs de mentorat, à des échanges avec des dirigeants ainsi qu’à des mises en relation avec des investisseurs et décideurs publics. L’objectif est également de préparer certaines d’entre elles à intégrer le classement French Tech Next40/120, qui distingue les fleurons de la tech française.

L’entreprise creusotine, fondée par Nicolas Huez et Thomas Balladur, s’est construite autour d’un positionnement centré sur la souveraineté numérique. Sa suite collaborative Hexagone, qui regroupe des outils de messagerie, d’agenda, de partage de documents et de visioconférence, est aujourd’hui utilisée par plusieurs milliers d’usagers au sein de collectivités territoriales. L’éditeur revendique une infrastructure conforme aux standards de sécurité les plus exigeants, avec un hébergement certifié SecNumCloud, et s’inscrit dans une stratégie de déploiement national.



Une tech régionale en pleine visibilité

Cette dynamique illustre aussi la montée en puissance des entreprises technologiques implantées en région. Depuis la Bourgogne-Franche-Comté, Interstis Solutions étend progressivement son influence vers plusieurs territoires, notamment les Pays de la Loire, l’Occitanie et l’Île-de-France. Lauréate d’un appel à projets France 2030, la société s’inscrit dans les priorités nationales liées au développement de solutions numériques souveraines et sécurisées.

Par ailleurs, cette distinction confirme la pertinence du modèle développé par l'entreprise, axé sur la création d’alternatives françaises aux solutions dominantes du marché international. Elle ouvre aussi la voie à de nouvelles perspectives de partenariats et d’accélération commerciale à l’échelle nationale.