Jensen Huang, le roi des puces d'IA, menacé d'éviction par le CA

Le conseil d'administration de Nvidia, numéro 1 mondial des puces pour l'intelligence artificielle (IA), se réunit mercredi soir, selon plusieurs médias américains, afin de se prononcer sur une éventuelle éviction de son emblématique patron, Jensen Huang, ébranlé par une liaison extraconjugale avec une Chinoise soupçonnée d'espionnage.

L'issue de la réunion des administrateurs du groupe de Santa Clara (Californie), dont la convocation a provoqué la stupeur dans la Silicon Valley et au-delà, était encore inconnue mercredi à 21H45 (05H45 GMT jeudi). Sollicité par l'AFP, Nvidia n'a pas répondu.

À 63 ans, l'Américano-Taïwanais Jensen Huang dirige l'entreprise depuis sa création, en 1993, faisant d'elle le premier concepteur au monde des puces utilisées pour entraîner et faire tourner les modèles d'IA.

Le groupe, premier bénéficiaire de cette nouvelle ruée vers l'or, a réinvesti plusieurs centaines de milliards de dollars -- en participations, prêts ou garanties -- chez ses propres clients et dans tout l'écosystème, qui suit de près ce feuilleton aux potentielles répercussions mondiales.

Il n'a pas de successeur désigné.

Son éviction priverait aussi Donald Trump d'un proche conseiller informel sur l'IA. Ce dernier avait obtenu fin 2025 l'autorisation de vendre à la Chine ses anciennes puces haut de gamme H200, en cédant 25% des recettes à l'Etat, malgré la rivalité technologique entre Washington et Pékin qui a conduit à l'interdiction de l'exportation des composants dernier cri.

Reconnaissable à son éternel blouson de cuir, Jensen Huang est l'une des voix les plus influentes du secteur. Il défend avec force les modèles d'IA dits ouverts, librement réutilisables et modifiables, y compris ceux chinois, y voyant une saine concurrence aux modèles fermés d’OpenAI (ChatGPT) ou d’Anthropic (Claude).

Il combat toute nouvelle régulation de la technologie, susceptible d'entraver ses progrès fulgurants, et s’oppose au ralentissement du développement de l'IA prôné en septembre, pour raisons de sécurité, par le patron d’Anthropic, Dario Amodei, et par celui d'OpenAI, Sam Altman, ainsi qu'Elon Musk.

L'action Nvidia, qui a déjà perdu un quart de sa valeur en un peu plus d'un mois, décrochait mercredi de près de 8% dans les échanges électroniques d'après séance, après avoir cédé mardi sa place de 2e capitalisation mondiale derrière Apple, au profit de Microsoft.

Le Wall Street Journal a révélé le premier que le conseil d'administration du géant américain des semi-conducteurs se préparait à évincer M. Huang et à se réunir dès mercredi pour décider de son avenir.

Selon le site Semafor, plusieurs administrateurs souhaitent confier l'intérim à la directrice financière, Colette Kress. L'agence Bloomberg rapporte qu'un cabinet extérieur aide le conseil à identifier des remplaçants.

Selon les statuts de Nvidia, une majorité des onze administrateurs suffit à démettre M. Huang de ses fonctions de directeur général, avec ou sans motif. Il conserverait toutefois son siège d'administrateur, que seuls les actionnaires peuvent lui retirer.

seconde liaison extra-conjugale ?

Le New York Times a rapporté mercredi que M. Huang était impliqué dans une deuxième liaison extraconjugale, cette fois avec une subordonnée, la vice-présidente de Nvidia chargée de la santé, Kimberly Powell. Deux témoins affirment que le dirigeant et Mme Powell ont été filmés se montrant affectueux dans un hôtel de San José, en Californie, lors d'une conférence de Nvidia en mars.

Nvidia n'a pas réagi à ces nouvelles révélations, qui surviennent trois jours après que M. Huang a présenté ses excuses, dimanche, pour la liaison extraconjugale qui a ébranlé son pouvoir ces dernières semaines. Les aveux concernaient, sans la nommer, sa relation avec Alice Huang (homonyme sans parenté), une haute responsable d'un client de Nvidia basé à Singapour (Megaspeed), soupçonnée par les renseignements américains d'être un agent du ministère chinois de la Sécurité d'État. Pékin a vivement démenti.

En réponse, le conseil d'administration de Nvidia avait annoncé dimanche lancer "une enquête indépendante" et maintenir son soutien au patron.

"Je soutiens l'enquête et je coopérerai totalement", avait promis Jensen Huang dans un message aux salariés.

Des actionnaires de Nvidia ont intenté lundi un recours collectif contre Jensen Huang en Californie, lui reprochant de ne pas avoir divulgué aux investisseurs des informations sur cette relation.

Trois présidents républicains de commissions de la Chambre des représentants réclament l'audition de Jensen Huang à huis clos le 18 novembre et menacent de l'y contraindre.

Le ministère de la Justice mène par ailleurs une enquête pénale visant Megaspeed, selon le New York Times.

Nvidia doit publier ses résultats trimestriels le 17 novembre.