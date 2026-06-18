Permettre aux élus, notamment les nouveaux depuis les élections municipales de mars dernier, de piloter des projets structurants en matière de transition écologique.

Objectif affiché du réseau «Élus pour Agir» de l’Ademe, créé en 2023, rassemblant près de 4 000 élus à l’échelle nationale dont plus de 450 dans la région.

Pour soutenir la prise de fonction des nouvelles équipes municipales, l’Ademe Grand Est déploie cette année un programme de formation intensif, en présentiel et à distance.

«Des sujets techniques (photovoltaïque, développement durable) aux thématiques transversales (mobilisation citoyenne) y sont traités pour donner aux élus les moyens de piloter des projets structurants dès le début de leur mandat», explique l’Ademe Grand Est.

Temps fort annoncé : la Quinzaine du réseau «Élus pour Agir», du 29 juin au 10 juillet un peu partout dans la région ! Plus d’infos sur le : https://agirpourlatransition.ademe.fr/collectivites/conseils/elus

Halte en Meurthe-et-Moselle, le 8 juillet prochain où les élus sont invités à découvrir le parc du Haut des Ailes.

«Cette rencontre permettra d’explorer cette solution éprouvée en matière de transition écologique et de créer des synergies entre les élus», assure l’Ademe.