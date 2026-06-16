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L'Afpa de Lorraine ouvre sept centres le 24 juin 2026 pour booster l'emploi régional

Le mercredi 24 juin 2026, sept centres de l’Afpa en Lorraine ouvriront leurs portes de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h à Golbey, Metz, Nancy, Remiremont, Saint-Avold, Thionville et Verdun. Destiné aux demandeurs d’emploi, aux salariés en reconversion et aux profils en quête d'alternance, cet événement économique vise à dynamiser le marché du travail régional en apportant des réponses immédiates aux tensions de recrutement des entreprises locales.


Les centres Afpa de Lorraine organiseront une journée Portes Ouvertes le 24 juin, offrant aux visiteurs un aperçu des formations en alternance et des dispositifs de reconversion professionnelle. ©DR.

Les centres Afpa de Lorraine organiseront une journée Portes Ouvertes le 24 juin, offrant aux visiteurs un aperçu des formations en alternance et des dispositifs de reconversion professionnelle. ©DR.

Par L.R
Les Tablettes Lorraines
Publié le 16 juin 2026 - Mis à jour le 16 juin 2026

Alors que l'accès au marché du travail demeure une priorité pour l'économie régionale, l'organisme de formation affiche un indicateur de performance robuste : près de 76 % des stagiaires de l'Afpa trouvent un emploi dans les six mois suivant la fin de leur cursus. Durant cette journée thématique, les visiteurs pourront échanger directement avec des formateurs et des professionnels, tout en visitant les plateaux techniques. La force de ce rendez-vous repose sur la mise en relation directe avec les entreprises partenaires locales, permettant de faire correspondre immédiatement l'offre de compétences avec les besoins concrets en recrutement de la région.

Zoom sur Nancy : un pôle stratégique pour l'alternance

Parmi les sites mobilisés, le centre de Nancy, situé au 75 boulevard Maréchal Foch à Laxou, s'impose comme un carrefour pour l'apprentissage et les parcours en alternance (CFA). Ce site accueille les candidats pour concevoir des projets sur mesure dans les filières porteuses du bassin nancéien comme le bâtiment, l'industrie, la logistique, les services et le numérique. Les équipes locales y présenteront des solutions concrètes de financement (CPF, VAE) et animeront le «Village des solutions», un espace d'accompagnement global conçu pour lever les freins périphériques à l'emploi tels que le logement et la mobilité.

Les inscriptions à cette journée sont d'ores et déjà ouvertes sur la plateforme : evenement.afpa.fr pour permettre aux talents régionaux de concrétiser leur avenir professionnel.