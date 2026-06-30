L'Aisne lance ses rendez-vous économiques

La préfecture de l'Aisne souhaite structurer davantage la gouvernance économique du territoire. À l'initiative de la préfète Fanny Anor, le premier «Rendez-vous du développement économique» a réuni les principaux représentants du monde économique et institutionnel : Medef Aisne, CPME Aisne, U2P, UIMM Picardie, CCI Aisne, Chambre de métiers, Chambre d'agriculture, intercommunalités, Conseil départemental, services de l'État, Banque de France, Bpifrance et Banque des Territoires. Cette nouvelle instance, appelée à se réunir régulièrement, vise à mieux coordonner les actions en faveur du développement économique, à partager les besoins des entreprises et à anticiper les mutations des filières locales.

Les échanges ont notamment porté sur l'actualité économique du département, le foncier économique comme levier d'implantation des entreprises ainsi que les dispositifs de financement mobilisables, notamment France 2030 et le Fonds Vert dans les Territoires d'industrie. Les prochaines réunions aborderont également plusieurs enjeux structurants pour le territoire, parmi lesquels la décarbonation de l'industrie, la reconversion des friches, les mobilités, la sécurité économique ou encore le développement des filières stratégiques telles que l'automobile, l'agroalimentaire, la défense et les matériaux biosourcés.

Territoires : une gouvernance économique renforcée

À l'échelle nationale, les territoires multiplient les instances de concertation économique afin d'accélérer les projets industriels et de mieux coordonner les politiques publiques avec les besoins des entreprises. La mobilisation conjointe des collectivités, de l'État, des établissements financiers et des réseaux consulaires devient un levier essentiel pour attirer les investissements, accompagner la réindustrialisation et réussir les transitions écologique, énergétique et numérique. Cette gouvernance partenariale s'impose progressivement comme un facteur de compétitivité et d'attractivité pour les territoires.