Basée au Havre, Tecflu poursuit sa trajectoire de croissance quinze mois après sa reprise par Thibaud Leclerc. L'entreprise, spécialisée dans la fourniture de robinetterie industrielle, de tubes et d'accessoires destinés aux filières du pétrole, du gaz, du nucléaire et des énergies renouvelables, bénéficie d'un accompagnement personnalisé assuré par le Réseau Entreprendre Normandie Estuaire. Chaque mois, le dirigeant échange avec deux chefs d'entreprise expérimentés afin de structurer ses décisions stratégiques et d'accélérer le développement de son activité.

Ce point d'étape a permis de dresser un bilan des actions engagées depuis la reprise. Parmi les priorités figurent la diversification vers le marché du nucléaire, le renforcement de l'ancrage territorial de l'entreprise, la structuration du pôle export et l'organisation des ressources humaines.

La reprise de PME industrielles, un enjeu majeur pour l'économie française

À l'échelle nationale, l'accompagnement des repreneurs d'entreprise est devenu un levier essentiel pour préserver le tissu industriel. Chaque année, des milliers de PME changent de dirigeant, mais la réussite de ces transmissions dépend largement de la capacité des nouveaux entrepreneurs à structurer leur stratégie, financer leur développement et fidéliser leurs équipes. Les réseaux d'accompagnement jouent ainsi un rôle déterminant en apportant mentorat, expertise et mise en relation avec des partenaires économiques.

Cette dynamique est particulièrement importante dans les secteurs industriels liés à l'énergie, où les besoins d'investissement, d'innovation et de diversification s'intensifient. Les perspectives offertes par la relance de la filière nucléaire, le développement des énergies renouvelables et l'internationalisation des marchés créent de nouvelles opportunités pour les PME spécialisées.