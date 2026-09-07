L'entreprise GDS ELEC s'installe à Marck, près de Calais

Une nouvelle entreprise choisit le Calaisis. La société GDS ELEC, filiale du GROUPE STOOPS, spécialisée dans les travaux d’électricité générale, l’installation de panneaux photovoltaïques ainsi que les bornes de recharge pour véhicules électriques, vient s'implanter dans la ville de Marck, à côté de Calais.

Cette implantation intervient après l’obtention d’un marché important et s’inscrit donc dans le déploiement du groupe sur l’ensemble du littoral de la Côte d’Opale. Cela met également en avant la position stratégique au cœur de l’axe littoral Dunkerque, Calais et Boulogne-sur-Mer, pôle économique important du Nord de la France.

L'implantation a été réalisée avec CBRE et l'entreprise s'installe dans un local d’activités d’une surface de 315 m². Il est également prévu de recruter quatre collaborateurs afin d’accompagner le développement de l'entreprise sur le secteur.