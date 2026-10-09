À travers sa Semaine de la Réorientation, prévue du 12 au 15 octobre 2026, l’Université Bourgogne Europe souhaite accompagner les étudiants dans leur réflexion sur leur parcours et leur projet de réorientation. Du café-débat aux rendez-vous individuels, en passant par les rencontres avec les chargés d’orientation et les conférences, plusieurs temps d’échange seront au rendez-vous.





Un programme riche en échanges





La semaine débutera lundi 12 octobre, de 13 h à 15 h, à la Maison de l’Université, avec un café-débat sur le thème «Comment rebondir ?». Les étudiants pourront y poser leurs questions et partager leur expérience.

Du mardi 13 au jeudi 15 octobre, les participants pourront échanger sans rendez-vous avec des chargés d’orientation et d’insertion professionnelle sur un stand installé à la Maison de l’Université. De plus, un deuxième stand se déplacera chaque jour dans l’un des bâtiments du campus : le hall Droit-Lettres, la BU de l’IUT ou le hall Mirande. Les étudiants pourront y obtenir des informations sur leur orientation, les possibilités de réorientation et les ressources disponibles.

Du mardi au jeudi, de 10h à 12h, des « RDV flash » individuels et confidentiels seront proposés au Point Info Étudiant, à la Maison de l’Université. Deux conférences «Se réorienter, mode d’emploi» sont également prévues de 16h30 à 18h, à la BU Le Cortex. Elles porteront notamment sur les étapes d’une réorientation, les ressources disponibles et les formations proposées.

Enfin, mercredi 14 octobre, une rencontre à la Maison de l’Université permettra de découvrir les formations qui disposent de places vacantes et de se renseigner sur leurs conditions d’admission.