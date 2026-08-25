La BA 113 ouvre ses portes à Saint-Dizier

Après le succès de juin 2022, la Base Aérienne 113 «Commandant Antoine de Saint-Exupéry» réitère son opération Portes ouvertes le samedi 12 et dimanche 13 septembre prochains avec la même volonté de faire découvrir au plus grand nombre les métiers, le matériel et missions de ce site stratégique. L’enjeu est «d’entretenir et consolider le lien entre l’armée et la nation», selon le Colonel Matthieu Ponin-Ballon, le commandant de la BA 113. Alors que l’accès aux meetings aériens est généralement payant, la décision a été prise de rendre cet événement de rayonnement local et régional gratuit, même s’il restera soumis à une inscription préalable obligatoire, sachant que le site peut accueillir jusqu’au 25 000 visiteurs par jour. Très attendu, le plateau aérien se veut ambitieux avec la présence notamment de la médiatique Patrouille de France, le Rafale Solo Display qui aura la lourde tâche de démontrer en vol «les capacités de manœuvrabilité exceptionnelles de cet avion de chasse», l’équipe de voltige ou encore les ambassadeurs de l’armée de l’Air et de l'Espace.

De la démonstration au recrutement

De nombreuses activités seront organisées que ce soient des parcours du combattant et des ateliers pompiers alors que des prises de photos dans le cockpit d’un Rafale ou encore l’accès à des simulateurs seront proposés aux visiteurs. Des démonstrations cynophiles seront également prévues. Des stands de recrutement seront installés sur le site qui emploie près de 2 200 personnels civils et militaires. Premier employeur de Haute-Marne, la BA 113 recrute chaque année entre 150 et 200 personnes, générant près de 700 emplois indirects sur ce territoire allant de Saint-Dizier à Bar-le-Duc. Un poids lourd pour ces deux départements ruraux qui exceptionnellement sera accessible pour tous.