Trois ans après sa première installation à Noyon, Lili and Broc exporte son concept à Compiègne. Fort de son succès et après des demandes de clients, Aurélie Prévost, qui a créé Lili and Broc, a investi le centre-ville de Compiègne, place du Change. Salon de thé, brocante et ventes de décoration et de produits de producteurs français à la fois, Lili and Broc embarque chaque personne dans un univers unique, chaleureux et convivial. «J'ai créé un univers qui me correspond, tout ce que j'aime est ici», exprime, souriante, Aurélie Prévost.

Dans ce lieu coloré, on achète les chaises sur lesquelles on s’assoit, les tables sur lesquelles on pose sa tasse, et même sa tasse. Au mur, les étagères sont remplies d'objets de décoration neufs ou chinés, tous aussi uniques les uns que les autres.

Du côté des producteurs locaux, Lili and Broc propose des produits portés par son univers et ses valeurs. Bougies, chocolats, sirops bio, savons bio et naturels, porte-clés, mèches à brûler, oracles... la commode de ces produits se réalise en caverne d'Ali Baba. «J'aime la brocante, le thé, la pâtisserie, la décoration, les produits locaux... alors je me suis dit que j'allais faire une boutique avec tout ça !», explique Aurélie Pruvost.

Salon de thé

Entre sirops, jus et pétillants bio, divers cafés et chocolats, et surtout une soixantaine de variétés de thés, qu'il est possible d'achetés, chaque client peut se laisser aller à la découverte. «C'est un vrai salon de thé, note la pétillante commerçante. L'idée est de découvrir des nouvelles saveurs de thé tous bio, de très haute qualité». Le thé rouge coquelicot ou rose bohème invitent au voyage, accompagnés d'une pâtisserie. Cette pause déconnectée se fait également à l'extérieur, en terrasse sur la place.

Cette nouvelle installation vient coloré le centre-ville de Compiègne avec un concept lumineux et original.



