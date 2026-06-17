Le vignoble La Cour de Bérénice met sur pied la première édition de «La Balade Gourmande de Bérénice». Elle se déroule ce samedi 20 juin à Terramesnil, un petit village de 325 habitants situé à 25 km au nord d'Amiens. Maximilien de Wazières, vigneron et organisateur, invite «les amateurs de gastronomie, de vin et de nature à vivre une expérience immersive au cœur du premier vignoble de la Somme», annonce-t-il. La Balade Gourmande propose ainsi un parcours six kilomètres où les participants vont découvrir le vignoble de dix hectares et les paysages environnant. «Cette promenade est une plongée dans l'univers du domaine viticole, son histoire et la richesse du terroir samarien», confirme Maximilien.

Un menu gastro en quatre pauses

La balade présente en même temps un véritable menu gastronomique puisque tout au long du parcours, quatre pauses gourmandes viennent ponctuer l'expérience : «Ce menu gastronomique en quatre temps mettra à l'honneur les richesses du territoire que sont les fruits de mer, les spécialités du terroir, les fromages et les desserts», ajoute le viticulteur. Chaque création culinaire sera proposée en accord avec les vins de La Cour de Bérénice, vins blancs de Chardonnay et vins rouges de Pinot Noir. Par ailleurs, une formule sans alcool sera également proposée avec une sélection de boissons locales.

Une invitation en pleine nature

La Balade Gourmande de Bérénice se veut avant tout être une invitation à partager un moment privilégié en pleine nature, dans une atmosphère chaleureuse et authentique. Les participants pourront échanger avec l'équipe du domaine et les producteurs partenaires, au rythme des dégustations et des paysages. La Cour de Bérénice affirme ici sa volonté de valoriser le jeune vignoble samarien, ses partenaires et les savoir-faire locaux. Et l'événement s'affiche déjà dès sa première édition comme le nouveau rendez-vous incontournable de l’œnotourisme dans les Hauts-de-France.

Le nombre de place est limité, il faut donc réserver sa place sur le lien : https://my.weezevent.com/la-balade-gourmande-de-berenice ou directement sur le site www.lacourdeberenice.fr