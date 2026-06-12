La Bourgogne-Franche-Comté vibre au rythme de l’archéologie

La manifestation s’ouvre le vendredi 12 juin avec un programme réservé aux élèves. Plusieurs initiatives sont organisées afin de faire découvrir les métiers de l’archéologie et les méthodes de recherche. À Lons-le-Saunier et à Mâcon, des rencontres permettent à des enfants de présenter leurs travaux menés tout au long de l’année. À Pierre-de-Bresse, des classes de CE2 et de CM1 exposent également un projet pédagogique consacré aux traces du passé. Cette première journée vise à initier les plus jeunes à une discipline scientifique encore méconnue du grand public, en mettant l’accent sur la transmission et la pratique.

Un week-end ouvert à tous

Les 13 et 14 juin, le programme s’adressera au grand public. Ateliers, visites guidées, démonstrations et expositions seront organisés sur plusieurs sites. L’objectif est de rendre visible le travail des archéologues et de présenter les différentes spécialités du secteur. Certaines animations permettront aussi d’accéder à des lieux habituellement fermés au public ou d’observer des chantiers de fouilles. La diversité des formats contribue à rendre la discipline accessible et vivante.

Une offre régionale particulièrement riche

En Bourgogne-Franche-Comté, 76 événements sont programmés cette année. Des équipes de la direction régionale des affaires culturelles seront présentes sur plusieurs sites, notamment à Mandeure, Dijon, Pierre-de-Bresse ou Champagnole. Elles y présenteront les missions de l’archéologie publique et les enjeux de la conservation du patrimoine. Parmi les temps forts figurent les portes ouvertes du site de Source-Seine, une initiation aux hiéroglyphes à Besançon, ou encore des animations au musée de l’Avallonnais à Avallon autour du travail de la pierre. À Melay, une rencontre plus informelle abordera le métier d’archéologue sous un angle décalé. L’ensemble mettra en avant la diversité des approches et des publics.