La Bourse de Paris évolue dans le vert mardi, sur un marché profitant d'une détente des prix du pétrole et d'un rebond des valeurs liées à l'IA, avant la publication de l'inflation américaine pour le mois d'octobre.

Vers 9H40 (heure de Paris), le CAC 40 prenait 1,14 %, à 8.328,13 points. La veille, l'indice vedette parisien avait gagné 1,16 %.

"Les États-Unis ne semblent pas envisager, du moins pour l’instant, de nouvelles actions militaires contre l’Iran. Les efforts diplomatiques passent ainsi au premier plan. Pour les marchés financiers, la simple perspective d’une désescalade représente déjà un soulagement tangible", explique Andreas Lipkow, analyste pour CMC Markets.

"La détente spectaculaire des prix du pétrole, alimentée par les espoirs d'une désescalade entre Washington et Téhéran, contribue à améliorer le sentiment de marché", selon John Plassard, analyste de Cité Gestion Private Bank.

Le président américain Donald Trump a déclaré lundi qu'il voyait un "élan positif" en faveur d'un accord pour mettre fin à la guerre avec l'Iran, pays d'après lui "fini militairement", après sa rencontre avec le Premier ministre du Qatar, pays médiateur.

Les tractations pour éviter une reprise majeure des hostilités semblent s'être récemment intensifiées, même si le dirigeant, coutumier des déclarations contradictoires, laisse toujours planer la perspective d'un retour aux armes.

Recul des taux d'emprunt

Plus généralement, les marchés parient sur un apaisement du conflit depuis la victoire des démocrates aux "midterms" début novembre. Les prix du pétrole ont depuis nettement reculé, permettant de "réduire les inquiétudes inflationnistes" des investisseurs, selon John Plassard.

Cette baisse des prix du brut provoque donc un recul des taux d'emprunt sur le marché des obligations souveraines.

Le rendement français, scruté depuis plusieurs semaines en raison des incertitudes budgétaires et politiques hexagonales, reculait à 4,67 %, contre 4,73 % lundi soir. Il avait dépassé en octobre les 5 %.

Les chiffres de l'inflation aux Etats-Unis pour le mois d'octobre à 14H30 (heure de Paris) sont aussi attendus par les investisseurs.

Il s'agira des derniers chiffres des prix à la consommation dans la première économie mondiale avant la dernière réunion de politique monétaire de l'année de la Réserve fédérale américaine, les 9 et 10 décembre prochains.

Les valeurs IA en rebond

Autre motif de soulagement : le retour de l'appétit pour les entreprises liées à l'intelligence artificielle, après le mouvement de correction de la semaine dernière.

"Les positions sur les actions technologiques étaient devenues nettement sous-pondérées" et "se situaient en dessous de leurs plus bas niveaux enregistrés après le +Liberation Day+", lorsque Donald Trump avait annoncé en avril 2025 des droits de douane massifs sur ses partenaires commerciaux, ce qui avait fait chuter les marchés, expliquent les analystes de la Deutsche Bank.

A Paris, les entreprises de semi-conducteurs STMicroelectronics (+2,60 %) et Soitec (+4,12 %) évoluent en hausse.

Les fournisseurs d'infrastructures électriques, qui équipent les centres de données pour l'IA en profitent également. Legrand prenait 2,16 % et Schneider Electric 1,19 %.

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