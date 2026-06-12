L’événement propose d’explorer les transformations en cours dans le secteur industriel des Hauts-de-France à travers l’IA et les technologies associées. Destinée aux dirigeants d’entreprises industrielles ainsi qu’aux responsables de la production, de l’innovation et de la transformation digitale, cette rencontre vise à anticiper les évolutions liées à l’industrie 4.0. Elle abordera les défis de compétitivité, de souveraineté industrielle et de transition numérique auxquels sont confrontées les entreprises.

Le programme prévoit la présentation de cas d’usage et de retours d’expérience autour de l’intelligence artificielle appliquée à l’industrie, du jumeau numérique, de la robotique collaborative et des outils numériques dédiés à la performance industrielle. Des démonstrations et une immersion dans une usine pilote 4.0 viendront illustrer ces technologies.

Des temps dédiés aux échanges permettront également d’aborder les dispositifs d’accompagnement, de financement et les ressources mobilisables par les PME industrielles pour accélérer leur transformation. Des démonstrations de solutions robotiques et des présentations de technologies de simulation complèteront la matinée.

Enfin, des sessions de networking réuniront les participants et les experts de l’écosystème industriel régional. L’objectif affiché est d’identifier des leviers concrets permettant aux entreprises de gagner en flexibilité, d’améliorer leur performance industrielle, d’accélérer leur transition numérique et de renforcer leur compétitivité.



