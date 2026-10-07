Lille : Les «Femmes cheffes d’entreprises» de France à l'approche !

50 dirigeantes, plus de 1 200 salariés et 183 millions d’euros de chiffre d’affaires cumulé : FCE Grand Lille entend mettre en lumière le poids économique de ses adhérentes. Issues de l’industrie, du médical, de l’immobilier ou des services, elles partagent l'envie de faire du réseau un levier de développement pour leurs entreprises et leur territoire.

À l’occasion de son anniversaire, la délégation réunira ainsi, du 14 au 16 octobre à Lille, des représentantes du réseau venues de toute la France. Trois jours pour échanger sur l’entrepreneuriat féminin, le développement des entreprises et la place des femmes dans les instances de décision. FCE Grand Lille s’engage notamment pour leur représentation dans les CCI, les tribunaux de commerce, les conseils de prud’hommes et le CESER.

«Lorsque les dirigeantes partagent leurs expériences, elles contribuent aussi au dynamisme du territoire»

«Lorsque les dirigeantes partagent leurs expériences, leurs réseaux et leurs ambitions, elles font grandir leurs entreprises mais contribuent aussi au dynamisme de tout un territoire», souligne Emmanuelle Ollivier, présidente de FCE Grand Lille.

Après une formation destinée aux futures présidentes et une soirée d’accueil à la préfecture le 14 octobre, le temps fort se tiendra le 15 à la CCI Hauts-de-France. Le Comité des Territoires sera suivi de conférences sur « La Force du collectif », puis d’un gala au Palais de la Bourse, où 200 invités sont attendus, dont des représentants économiques et institutionnels régionaux. Les participantes prolongeront leurs échanges le 16 octobre en découvrant plusieurs lieux et institutions du territoire. Une vitrine pour la métropole lilloise auprès d’un réseau national de plus de 2 000 membres, représentant plus de 40 000 salariés et 8 milliards d’euros de chiffre d’affaires.

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