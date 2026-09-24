ADD : la généalogie successorale au service des notaires

Notaires
Le notaire, un repère dans la vie du contribuable
24/09/2026 Amandine Pinot
Lille (59)
À Lille, Pauline Guillon et Mathilde Bourgeois dirigent le bureau d’ADD Associés, spécialiste de la généalogie successorale. Leur mission : retrouver les héritiers inconnus ou confirmer ceux identifiés par les notaires.
Mathilde Bourgeois et Pauline Guillon, co-directrices d'ADD Associés à Lille. ©Lena Heleta
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