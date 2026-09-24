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ADD : la généalogie successorale au service des notaires

À Lille, Pauline Guillon et Mathilde Bourgeois dirigent le bureau d’ADD Associés, spécialiste de la généalogie successorale. Leur mission : retrouver les héritiers inconnus ou confirmer ceux identifiés par les notaires.

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Mathilde Bourgeois et Pauline Guillon, co-directrices d'ADD Associés à Lille. ©Lena Heleta

Mathilde Bourgeois et Pauline Guillon, co-directrices d'ADD Associés à Lille. ©Lena Heleta

Par Baptiste Régent
La Gazette Nord-Pas-de-Calais
Publié le 24 septembre 2026 - Mis à jour le 24 septembre 2026
<p>Lorsqu’une personne décède sans laisser de famille clairement identifiée, le notaire peut rapidement se retrouver face à une succession complexe. Enfant hors mariage, branche familiale oubliée, cousins éloignés ou héritiers installés à l’étranger… Avant de pouvoir régler la succession, encore faut-il déterminer avec certitude qui a vocation à hériter.&nbsp;&nbsp;</p><p>Cette situation constitue le point de départ du travail des généalogistes successoraux, qui interviennent notamment à la demande du notaire pour établir la liste des ayants droit et sécuriser la suite de la succession.</p><h2.

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