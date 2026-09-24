Le notaire, un repère dans la vie du contribuable

Élu le 22 mai 2026 à la présidence de la Chambre interdépartementale des notaires du Nord-Pas-de-Calais, Maître Mathieu Dalloy démarre son mandat avec un événement de taille : la tenue, à Lille, du 122ème Congrès des Notaires de France. Ce notaire très engagé dans la vie de sa profession revient sur son parcours et sur les défis qui attendent le notariat.
Publié le 24 septembre 2026
- Mis à jour le 24 septembre 2026
<p>Avec ses 880 notaires – deux tiers dans le Nord, un tiers dans le Pas-de-Calais –, la Chambre interdépartementale des notaires figure parmi l'une des plus importantes compagnies sur le territoire français. Depuis le 22 mai 2026, Mathieu Dalloy a été nommé à la présidence, épaulé par ses deux vice-présidentes : Maître Emilie Caron, notaire à Lille et Maître Gaëlle Peloille, notaire à Arras. Une nouvelle mission que le professionnel de Marchiennes, installé depuis 2017 et entré dans la Chambre en 2022, prend particulièrement à cœur : «<em>C'est important de m'engager pour la profession, dont .
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