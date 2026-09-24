Le notaire, un repère dans la vie du contribuable

Interview

Élu le 22 mai 2026 à la présidence de la Chambre interdépartementale des notaires du Nord-Pas-de-Calais, Maître Mathieu Dalloy démarre son mandat avec un événement de taille : la tenue, à Lille, du 122ème Congrès des Notaires de France. Ce notaire très engagé dans la vie de sa profession revient sur son parcours et sur les défis qui attendent le notariat.