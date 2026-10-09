37 GWh par an d’ici 2030 et 100 GWh d’ici 2050 ! Objectifs affichés de la Métropole du Grand Nancy en matière de production d’énergie solaire via la mise en œuvre d’installations photovoltaïques sur son patrimoine.

La structure intercommunale vient d’adopter, en conseil métropolitain fin septembre, une feuille de route dans ce sens.

«Cette démarche s'inscrit pleinement dans le cadre des lois nationales d'Accélération de la Production d'Énergies Renouvelables (APER) et Climat Résilience», assure la structure intercommunale.

165 bâtiments et 95 parkings métropolitains ont été passés au crible et une quarantaine de bâtiments et près de vingt parkings ont été retenus en priorité du fait de leur potentiel.

D’ici 2030, dix sites prioritaires ont été identifiés où les travaux sont déjà programmés. Ils représenteront une production de 2,9 GWh/an pour un investissement de 5,2 millions d’euros.

30 sites complémentaires viendront s’additionner (11 toitures et 19 parkings). Les études sont en cours. Le potentiel annoncé est une production de 9,9 GWh/an pour un investissement de 19,7 millions d’euros.

19 autres sites supplémentaires devraient suivre.

Autoconsommation collective

«Face aux fluctuations des prix de l’énergie, le choix stratégique est porté sur l’autoconsommation collective. Grâce à une dérogation accordée par l’État, l’électricité produite par les équipements métropolitains pourra être partagée au sein d’une boucle locale», explique la Métropole du Grand Nancy.

«L’énergie produite sur un site pourra être réorientée vers les bâtiments publics les plus consommateurs de l’agglomération».

Cette année et l’année prochaine, plusieurs chantiers majeurs sont annoncés à la déchetterie de Ludres, au complexe sportif évolutif couvert de Tomblaine, au pôle d’économie circulaire de Jarville ou encore au palais des sports Jean Weille à Nancy.

Des études sont également en cours pour l’installation d’ombrières photovoltaïques sur le parking du Zénith de Nancy. Les travaux pourraient être engagés en 2027.