La Meurthe-et-Moselle passe en vigilance Sécheresse

Passage en vigilance Sécheresse ! Compte tenu de la situation hydrologique et météorologique, Yves Séguy, le préfet de Meurthe-et-Moselle vient de décider de placer le département dans cette situation.

«Les conditions actuelles très sèches, accompagnées de températures très supérieures aux normales de saison sont amenées à durer jusqu’à la fin du mois de juin. Face à cette situation, le passage en vigilance vise à anticiper une éventuelle dégradation de l’état de la ressource en eau et à sensibiliser l’ensemble des usagers à l’importance d’une gestion économe de l’eau», informe la préfecture de Meurthe-et-Moselle.

Éventuelle dégradation anticipée

«Depuis le début de l’année hydrologique en septembre 2025, les précipitations sont globalement inférieures aux normales sur une grande partie du territoire. Si certains secteurs ont ponctuellement bénéficié d’épisodes pluvieux proches des normales, une grande partie du département a connu des déficits pluviométriques récurrents. Cette situation se traduit aujourd’hui par une baisse progressive des débits de nombreux cours d’eau», précise la préfecture de Meurthe-et-Moselle.

«Les épisodes pluvieux enregistrés la semaine dernière ont apporté des précipitations sur une partie du département, mais leur effet sur la ressource en eau reste limité : les sols sont très secs et l’indice d’humidité des sols se situe à des niveaux élevés de sécheresse, ce qui réduit fortement l’efficacité des pluies et leur contribution au soutien des cours d’eau».

Le passage en vigilance vise à anticiper une éventuelle dégradation de l’état de la ressource en eau.

La préfecture meurthe-et-mosellane précise : «que le passage au niveau de vigilance n’entraîne pas de restriction d’usage de l’eau, néanmoins, il appelle à une sobriété des usages et doit permettre une prise de conscience de l’ensemble des usagers de l’eau».

Dans le département, certaines communes à l’image d’une partie de celles de la Communauté de communes du Sel & Vermois ont déjà pris des arrêtés, dès le 15 juin, de restriction temporaire des usages de l’eau lié notamment à des contraintes techniques et une vétusté d’une partie du réseau.

Ces arrêtés interdisent notamment l’arrosage des jardins et pelouses.