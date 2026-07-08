La Réserve et le Meurice, deux palaces parisiens, ont été classés mercredi parmi les meilleurs hôtels du monde, ex-aequo avec huit autres établissements de sept pays, dans le nouveau palmarès annuel de La Liste.

Ce classement concurrent à celui du guide Michelin, qui s'est fait connaître en publiant depuis 2015 une liste des 1.000 meilleurs restaurants du monde, distingue également des hôtels en utilisant la même méthodologie, à savoir un algorithme s’appuyant sur l’analyse de centaines de journaux, guides, blogs, magazines spécialisés et plateformes d’avis sélectionnées dans des dizaines de langues.

Une note sur 100 est ainsi attribuée. Les dix premiers établissements ont reçu la note de 99,5 points. La Réserve avait déjà été classé dans les 10 premiers en 2025 avec Le Cheval Blanc Paris, propriété de LVMH qui cette année obtient la note de 99 points.

Outre les deux palaces parisiens, on trouve dans les dix premiers, le Badrutt's palace en Suisse, Il San Pietro di Positano en Italie, Las Vantanas al Paraiso et le Rosewood Mayakoba au Mexique, Mandarin Oriental Bangkok en Thaïlande, One and Only Portonovi au Montenegro, le Peninsula Chicago aux Etats-Unis et le Peninsula Shangai en Chine.

La France compte 100 établissements dans le top 1.000 des meilleurs hôtels du monde en 2026.

Quatre hôtels français ont reçu un prix spécial : le prix du changement pour le Zannier Ile de Bandor (Paca), prix de l'ouverture de l'année pour le Rosewood Courchevel Le jardin alpin (Auvergne-Rhône Alpes), prix des hôtels à explorer pour Les sources de Vougeot (Bourgogne-Franche-Comté) et prix de l'hospitalité pour l'auberge du Père Bise (Auvergne-Rhône Alpes).

Après la gastronomie, la Liste, qui se présente comme le "classement des classements", s'est diversifiée dans la pâtisserie puis dans l'hôtellerie avec un premier classement hôtelier publié en 2023 qui distinguait l'Hôtel Cipriani à Venise.

Les 40.000 adresses sélectionnées (restaurants, pâtisseries et hôtels) sont répertoriées dans une application, disponible sur abonnement pour un accès illimité.