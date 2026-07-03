La préfecture de Saône-et-Loire annonce une amélioration des conditions d'accès à l'examen pratique du permis de conduire. Le délai médian entre deux présentations, qui avait culminé à 139 jours en avril 2025, est désormais de 70 jours. Il était encore de 82 jours en octobre 2025. Le délai moyen poursuit également sa baisse pour atteindre 46 jours. Ces résultats visent à répondre aux difficultés rencontrées depuis plusieurs mois par les élèves conducteurs et les auto-écoles pour obtenir une place d'examen.

Des moyens supplémentaires mobilisés

Cette évolution s'appuie sur le renforcement des effectifs chargés des examens. Trois inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière, dont deux stagiaires qualifiés et un agent en mutation, ainsi qu'un délégué au permis de conduire ont été affectés dans le département. De plus, trois inspecteurs supplémentaires doivent rejoindre les équipes dans les prochains mois. La préfecture met aussi en avant 165 journées de renfort assurées par des inspecteurs venus d'autres départements, le maintien d'un renfort administratif avec une nouvelle assistante et l'organisation de 215,5 journées d'examens en heures supplémentaires grâce à la mobilisation des inspecteurs déjà en poste.