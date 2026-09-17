Laon : Le centre Afpa pourrait fermer ses portes

L'organisme de formation professionnelle Afpa ne va pas bien. Un plan social a été annoncé mardi 15 septembre par la direction qui souhaite réduire la voilure. Elle justifie ce projet par la réduction de la commande publique. Déjà en 2018, près de 1900 postes avaient été supprimés. Le chiffre d'affaires de l'Afpa (- 25%) comme le nombre de stagiaires formés (-39%) s'orientent à la baisse alors que l'opérateur a la charge de nombreux bâtiments partout en France, souvent en mauvais état.

Le site de Laon pourrait être redéployé

Le plan présenté pourrait aboutir à la fermeture de 30 centres et à la suppression de 867 postes dans tout le pays. Dans les Hauts-de-France où les sites historiques de Berck/Boulogne et Beauvais avaient fermé en 2018, ce sont ceux de Douai-Cantin et Maubeuge qui devraient cette fois baisser le rideau. Celui de Laon pourrait fermer partiellement avec une partie des activités qui seraient déployées vers le centre de Saint-Quentin. Les sites de Calais et Roubaix seraient eux aussi redéployés. Au total, près de 80 postes pourraient être supprimés en Hauts-de-France.

L'Afpa pourrait par ailleurs créer 400 postes, notamment dans le développement commercial, ouvrir 13 nouveaux sites en location et réaliser de grands projets de regroupement à Rennes, Bordeaux, Toulouse et Marseille. Créé en 1949, l'Afpa (Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes) se présente comme «le premier organisme de formation professionnelle qualifiante».