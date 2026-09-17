Changer de métier, reprendre des études ou acquérir de nouvelles compétences : l’Université Bourgogne Europe (UBE) propose une journée d’information consacrée à la formation professionnelle. Organisé le 19 novembre à la Salle Multiplex du campus dijonnais, l’événement permettra aux visiteurs de rencontrer les équipes de l’université ainsi que des acteurs de la formation professionnelle.

Des stands présenteront les dispositifs de formation disponibles, avec des conseils adaptés aux projets de chacun. Transition Pro, Mon CEP, France Travail, Cap emploi, l’APEC et les financeurs de la formation professionnelle participeront également à cette journée pour répondre aux différentes questions du public.





Des ateliers et des témoignages

Plusieurs ateliers rythmeront cette journée, organisée dans le cadre de la Journée nationale de la reconversion professionnelle. Ils porteront notamment sur la validation des acquis de l’expérience (VAE), la VAE hybride, le bilan de compétences et la reprise d’études. Des présentations des dispositifs de formation professionnelle, illustrées par des témoignages de parcours, permettront aussi de mieux comprendre les possibilités offertes.

La journée se terminera par la conférence « Osez évoluer », prévue à 18h. Elle sera animée par Clervie Rose Boennec, fondatrice du podcast Oser la Reconversion.



