Changer de métier, acquérir une nouvelle compétence ou préparer une reconversion : les actifs de la Meuse pourront bénéficier, comme partout dans le Grand Est, d’un accès gratuit à près de 70 webinaires du 5 au 16 octobre. Organisée par l’Apec et Avenir Actifs, la 7e édition des Semaines de l’évolution professionnelle s’adresse aux salariés du privé, aux indépendants mais aussi aux entreprises. Les rendez-vous, accessibles sans inscription préalable, pourront également être visionnés en replay toute l’année.

Les transitions professionnelles deviennent un enjeu économique

L’intérêt dépasse donc la seule orientation individuelle. Dans le Grand Est, 75% des salariés interrogés en 2025 déclaraient envisager une évolution professionnelle dans les deux ans, tandis que 22% envisageaient une reconversion vers un autre secteur. L’évolution des compétences devient ainsi un sujet pour les entreprises comme pour les territoires, notamment lorsqu’il s’agit de conserver les savoir-faire et d’accompagner les mutations des activités.

En 2024, Mon CEP avait accompagné 15 867 personnes dans le Grand Est, avec un taux de satisfaction de 96%. Le dispositif permet notamment d’identifier les formations adaptées et les solutions de financement avant d’engager une transition professionnelle.