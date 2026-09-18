Le site sur lequel l’entreprise d’insertion Envie 2e Nord s’est installé il y a vingt ans est déjà un symbole de résilience. Autrefois, Thomson y fabriquait électroménagers et réfrigérateurs jusqu’à cesser toute activité en 2005.

Et depuis, l’activité y est toujours aussi soutenue mais dédiée désormais à l’économie sociale et circulaire. Une trentaine de chauffeurs se relaie chaque jour pour collecter et décharger 100 tonnes de déchets à Lesquin. «En moyenne, nous réceptionnons 25 box d'un mètre cube de vieilles télévisions par semaine», précise Raphaël, le responsable d’exploitation.

Une télévision est valorisée à 82%

Un premier tri sépare les télévisions cathodiques des écrans plats. Jusqu'en août 2025, les télévisions cathodiques étaient encore traitées à Lesquin mais depuis, elles sont envoyées sur le site Envie 2e du centre de la France.

Les employés, au nombre de 25 répartis sur 12 postes, démantèlent entièrement les télévisions. Ce travail, essentiellement de dévissage, est réalisé en une dizaine de minutes. Deux tapis de convoyage séparent ensuite les éléments valorisables (plastique, ferraille, aluminium) de ceux qui ne le sont pas (certains plastiques).

«Nous traitons en moyenne 200 tonnes de téléviseurs par mois, poursuit le responsable de l'exploitation. Nous sommes aujourd'hui capables de valoriser jusqu'à 82 % des éléments d'une télévision».

Le site nordiste traite également des réfrigérateurs, lave-linges, lave-vaisselle, articles de sport et loisirs, articles de bricolage, meubles en bois. «Aujourd'hui, nous traitons 11 000 tonnes de réfrigérateurs. On peut monter jusqu'à 30 000 tonnes», indique le responsable.

Envie 2e Nord valorise 88% d'un réfrigérateur. L'entreprise gère la collecte, le déchargement, le tri. Dans un premier temps, les câbles, lumières et condensateurs sont retirés. Les gaz et huiles sont également récupérés et les métaux, plastique et aluminium sont envoyés séparément dans des broyeurs.

Un site capable de valoriser encore plus de déchets

Depuis juin 2025, l'entreprise d'insertion a créé une joint-venture avec Renewi et l'éco-organisme Ecosystem pour la collecte et le recyclage de ballons d'eau chaude. Cette nouvelle ligne de production, capable de traiter 15 000 tonnes de ballons par an, permet notamment de capter des gaz très polluants.

Le site nordiste peut encore monter en puissance. «Nous n'avons jamais cessé d'évoluer et de repenser nos organisations comme les agrandissements successifs de nos quais de déchargement ou encore l'installation de la nouvelle ligne de démantèlement des écrans en 2025», observe Jérémy Duval, directeur d'Envie 2e Nord. Et le vivier des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) offre quelques perspectives puisque l'Europe est le marché qui en produit le plus (la France occupe la troisième place avec 16 kg de DEEE par habitant et par an).