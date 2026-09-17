Outil industriel connu pour sa robustesse, le conteneur est familier des ports maritimes et utilisé généralement pour le transport et le stockage. «On peut l’exploiter pendant une cinquantaine d’années en moyenne. En transport maritime, ce sera plutôt une quinzaine d’années, introduit Coralie Castro, porte-parole container, transformation manager chez CMA CGM Group. Régulièrement, on s’interroge sur l’intérêt de maintenir tel ou tel conteneur en flotte ou de le transformer».

Alors, pour éviter de les mettre au rebut, des projets de transformation voient le jour. Depuis 2024, CCIS, filiale du groupe CMA CGM, qui gère entre autres la gestion des dépôts de conteneurs, a transformé 200 conteneurs. «Les degrés de transformation sont plus ou moins importants et les usages très variés», poursuit-elle. Souvent alloués au stockage, certains sont dédiés au transport de batteries usagées ; transformés en conteneur réfrigéré ou encore en local vélo.

Le port de Dunkerque se révèle stratégique. «Notamment parce que nous disposons d’une expertise technique particulière qui nous permet de nous lancer sur ces projets, mais aussi parce que l’approvisionnement en conteneurs y est régulier», explique Coralie Castro.

Des conteneurs transformés en pharmacie mobile

Le premier projet, initié il y a deux ans, est une PharmaBox, un conteneur de 40 pieds transformé en pharmacie mobile. Porté par la Fondation CMA CGM, en partenariat avec Action contre la Faim, le conteneur a été entièrement réaménagé en un espace réfrigéré de 22 m3. «Destiné à stocker des médicaments, il y avait de nombreuses contraintes comme des taux constants d’humidité à 65% et une température maîtrisée comprise entre 20 et 25 degrés», met en lumière Marion Dupuy, responsable de la Fondation.

Mobile et autonome en énergie, cette première PharmaBox a été déployée en République centrafricaine. D'ici fin 2026, ce sont en tout dix conteneurs transformés en pharmacie qui seront livrés dans différents pays d'Afrique.

Optimiser la production pour traiter plus de projets

D'autres projets ont également vu le jour comme celui d'une épicerie solidaire porté conjointement avec l'Université d'Aix-Marseille. «Quatre conteneurs de 40 pieds ont été transformés et assemblés pour créer un mini entrepôt de stockage avec un espace d'ateliers et de vente de produits de première nécessité pour des étudiants en situation de précarité», indique Marion Dupuy.

À Dunkerque, une vingtaine de personnes redonnent une seconde vie à ces conteneurs. Face aux demandes d'ONG et d'associations qui affluent, la Fondation CMA CGM indique réfléchir à optimiser la production de manière à pouvoir transformer encore plus d'unités.



