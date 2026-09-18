RSE : L'impact est-il rentable ?

« En dépit du contexte difficile, l'élan ne faiblit pas », s'est félicité Vincent Schmitt, vice-président d'Initiative France, réseau d'accompagnement des entrepreneurs. C'était le 8 septembre, à Paris, à l'occasion de la troisième édition des «Primes Impact+», prix de

5 000 euros remis à dix entreprises pour la force de leur démarche responsable. L'initiative, soutenue par la Banque de France, concerne les 850 PME ou TPE ayant déjà obtenu le label « Initiative Remarquable » d’Initiative France. Cette année, 56 d'entre elles ont candidaté. Les dix lauréates, venues de plusieurs régions, œuvrent dans des secteurs divers : cosmétiques, valorisation de déchets, e-santé, cartes cadeaux... Point commun : « une très forte envie de concilier entrepreneuriat et responsabilité vis à vis de leur territoire, mais aussi d'enjeux plus larges, comme la société ou l'environnement », souligne Vincent Schmitt.





Certaines le font en inventant de nouvelles démarches, d'autres, en exerçant des métiers existants selon des modalités spécifiques. Exemple avec Briffe, traiteur (dans l'événementiel) à Lille. La société a été fondée en 2025 par Marie-Sophie et Germain Devos, déjà à l'origine de Tamper !, une enseigne à succès. Le couple a souhaité développer un « événementiel gourmand, responsable et profondément humain ». Au menu, exclusivement des produits frais, de saison, achetés à des fournisseurs locaux et servis dans de la vaisselle non jetable. Briffe est également engagée pour le bien-être de ses salariés. Autre exemple, Pyt Audio, fondé en 2019 par Dany Gaborieau en Pays de la Loire. La société réalise des panneaux acoustiques décoratifs. « Nous souhaitions réaliser des produits plus impactants en utilisant des textiles recyclés. Nous avons commencé avec les jeans, et nous développons aussi l'utilisation de blouses de médecins », explique Dany Gaborieau.





Accéder à de nouveaux marchés





D'autres entreprises s'efforcent de modifier les usages au sein de la société, dans des milieux précis, ou dans des territoires. Ainsi, parmi les lauréats figure Laboccaz, fondé en 2024 par Mélissa Gallais, en Bretagne. La marketplace est spécialisée dans l'achat, la vente et la réparation de matériel de laboratoires d'occasion. Elle s'adresse aux professionnels du secteur scientifique. Basé à Clermont-Ferrand, Reconverteur applique la même démarche dans le secteur du gaming. Autre exemple, Les Pieds sur terre, en Mayenne : «nous voulions créer une boucle alimentaire territoriale», explique Anne-Sophie Brehin, cofondatrice de la société (2021). Les Pieds sur terre récupère les biodéchets, par exemple auprès des écoles, les valorise en compost, ensuite redistribué aux agriculteurs.

Au delà de la diversité de leurs démarches, les lauréats sont nombreux à se rejoindre dans leur volonté d'utiliser leur prime pour mesurer ou qualifier leur impact, via l'obtention d'un label. Un enjeu majeur, pour ces sociétés. «Nous voulons réaliser un bilan carbone pour chaque produit, afin de pouvoir dire au client quelle économie de terres rares et d'émission carbone son achat fait économiser à la planète par rapport à un produit neuf», explique par exemple Adrien Gillart, cofondateur de Reconverteur. Chez Pyt Audio, obtenir la certification sanitaire et environnementale pour la dernière innovation de l'entreprise, une dalle acoustique en coton 100% recyclée, permettra d'accéder à certains marchés publics et de commercialiser le produit auprès d'architectes. Quant à Ethi'Kdo, fondée en 2020 et aujourd'hui leader de la carte cadeau écosolidaire, elle vise l'obtention de l'exigeant label Bcorp. « C'est important, pour témoigner de notre démarche. C'est un plus pour les appels d'offre. Et aussi, cela oblige à se poser des questions, à progresser », explique Séverin Prats, fondateur de la société.



