Pour répondre aux défis économiques régionaux et aux besoins de flexibilité des actifs, l'organisme de formation déploie ce guichet virtuel d'une heure. Ce format récurrent est conçu pour lever les freins liés à l'orientation et faciliter l'accès aux dispositifs de reconversion à l'échelle locale.

Une heure pour lever les freins à la reconversion

Chaque premier jeudi du mois, un conseiller de l'établissement décryptera les parcours adaptables, allant du Bac+1 au Bac+5, ainsi que l'offre d'unités d'enseignement à la carte. Les échanges aborderont la conciliation des rythmes d'apprentissage (cours du soir, samedis ou distanciel) avec le maintien d'une activité professionnelle. Le volet financier sera également central, détaillant la mobilisation du CPF, des aides de France Travail ou des projets de transition professionnelle (PTP).

Valoriser l'expérience pour booster l'économie locale

Au-delà de la formation classique, le rendez-vous mettra en lumière les passerelles de valorisation de l'expérience comme la VAE ou la VAPP. Le Cnam Grand Est, qui a formé plus de 2 100 adultes en 2025, s'appuie sur ces mécanismes pour accélérer les transitions de carrière de profils variés à l'instar d'anciennes ouvrières ou d'agents publics devenus assistants comptables. L'objectif est d’adapter rapidement le vivier de compétences aux besoins des entreprises régionales.

Les inscriptions à cette première session gratuite se font directement en ligne, ouvrant la voie à une sécurisation des parcours professionnels dès le début du mois.







