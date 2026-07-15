C'est un message fort et unanime que les élus et acteurs du bassin Artois Picardie ont souhaité adresser à travers cette motion : «L'état des lieux est critique : seuls 12% des eaux de surface sont en bon état, selon l'état des lieux mené en 2025 et les fermetures de captages s'accélèrent à cause des polluants éternels et diffus». Pour y faire face, le Comité souligne l'obligation d'engager des investissements massifs sur dix ans pour «sécuriser l'eau potable, moderniser l'assainissement et adapter la Région au changement climatique».

Démocratiser l'eau

La motion rappelle l'importance de la protection des captages, «enjeu de santé publique et de souveraineté stratégique qui engage la responsabilité des élus» et appelle «au respect des processus de concertation locaux engagés».

Le Comité de bassin est une assemblée qui réunit, à l'échelle du bassin hydrographique, les acteurs publics ou privés qui agissent dans le domaine de l'eau : collectivités, industries, agriculteurs, associations, organisations non gouvernementales, consommateurs, ainsi que les représentants de l'Etat et de ses établissements publics. Il définit les orientations de l'action de l'Agence de l'eau et les priorités d'action. Il est composé de 80 membres réunis en plusieurs collèges.