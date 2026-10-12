Le Domaine d’Eugène entend diversifier ses activités en associant production agricole, savoir-faire artisanal et prestations événementielles. Cofondé par Marie-Cécile Geulin, le projet a été distingué par l’octroi d’un prêt d’honneur de 20 000 euros, dont 7 000 euros apportés via le prêt Bpifrance. La lauréate bénéficiera également d’un accompagnement pendant deux ans pour structurer et pérenniser son activité.

L’agriculture reste au cœur du modèle économique du Domaine, notamment avec L’Atelier d’Eugène, une boulangerie paysanne déjà implantée sur le site. À cette activité s’ajoutent le développement d’une offre de réceptions haut de gamme pour les événements privés et professionnels, ainsi qu’une proposition d’hébergement. L’objectif est de réunir plusieurs sources d’activité au sein d’un même lieu, en s’appuyant sur la production agricole et l’artisanat pour compléter les services proposés.

Le Domaine d’Eugène ambitionne de porter ses effectifs à cinq personnes d’ici trois ans. Le prêt d’honneur de 20 000 euros et l’accompagnement sur deux ans doivent soutenir la structuration et le développement de ses différentes activités.

Diversifier les activités pour développer l’économie rurale

Dans les territoires ruraux, la diversification peut permettre aux entreprises agricoles de développer des activités complémentaires à leur production initiale. Transformation des produits, vente directe, accueil, hébergement ou organisation d’événements constituent autant de pistes pour élargir les débouchés et créer de nouvelles sources de revenus. Ces projets reposent toutefois sur un équilibre entre les différentes activités, leurs besoins en investissements et leur capacité à trouver une clientèle. Le Domaine d’Eugène illustre cette démarche en associant agriculture, artisanat et hospitalité, avec un objectif de cinq emplois à trois ans.