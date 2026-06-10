Le grand Chelem pour le Relais de la Voie Sacrée

Une immense satisfaction pour une reconnaissance qui provient directement des notes attribuées par leurs clients. Propriétaires du Relais de la Voie Sacrée depuis fin 2016, Nicolas et Emmanuelle Sureau sont habitués aux prix, mais les derniers trophées obtenus ont une saveur particulière à une période où le secteur de l'hôtellerie-restauration souffre du manque de pouvoir d’achat des Français alors que leur établissement est en vente depuis un an. «Nous avons toujours joué la carte de la transparence et de l’honnêteté. Nous souhaitons changer de vie, mais en attendant, nous nous donnons pleinement pour mettre à la carte des produits de qualité», confie le chef. Une mobilisation saluée lors de la remise des trophées orchestrés par le groupe Logis Hôtels, leader de l’hôtellerie indépendante, qui rassemble plus de 2 000 hôtels et restaurants dans huit pays européens.

Cinq trophées dans leur escarcelle

Si l'année dernière, les Meusiens installés à Issoncourt, à deux pas de la gare Meuse TGV, avaient remporté trois trophées sur cinq, pour cette nouvelle édition, ils font carton plein avec cinq prix sur cinq dans les catégories satisfaction clients, fidélisation, soirée étape, petit-déjeuner et acte écologique (en raison de leur lutte contre le gaspillage et du respect de la saisonnalité de leurs produits proposés à la carte). Une reconnaissance qui arrive à point nommé à l’approche de la saison estivale synonyme d’afflux touristique pour cet établissement situé à mi-chemin entre Bar-le-Duc et Verdun.