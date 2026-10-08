Le Havre : Fracht ouvre une agence dédiée à la logistique

Le Havre accueille un nouvel acteur du transport international. Le groupe suisse Fracht vient d’ouvrir une agence au sein de l’hôtel d’entreprises Le Havre Plateau, au nord de la ville, à proximité de Haropa.

Présent dans plus de 150 villes dans le monde, le spécialiste de la logistique dispose désormais d’un point d’ancrage local pour développer ses activités sur l’un des principaux corridors maritimes reliant la France aux marchés internationaux.

Cette implantation s’inscrit dans un contexte où la proximité avec les infrastructures portuaires constitue un enjeu stratégique pour les entreprises du transport et de la logistique. Pour Fracht, le choix du Havre permet de se rapprocher de l’un des principaux pôles français de flux de marchandises, tandis que le territoire bénéficie de l’arrivée d’une entreprise disposant d’un réseau international.

