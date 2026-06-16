Après la clôture des inscriptions, les organisateurs vont examiner les dossiers avant une première étape de pré-sélection, suivie de sessions de pitch prévues à l’automne. Les porteurs de projets retenus seront invités à défendre leur concept devant un panel de dirigeants, d’investisseurs et d’acteurs économiques régionaux. À la clé, un accompagnement personnalisé et une dotation financière destinée à sécuriser les premières étapes de développement, dans un contexte où le coût de lancement d’une activité reste un frein majeur pour les jeunes entrepreneurs.

Au-delà de l’enjeu individuel pour les étudiants, ce dispositif s’inscrit dans une logique territoriale de consolidation de l’écosystème entrepreneurial havrais. L’objectif est de transformer des idées issues du monde académique en projets économiques structurés, capables de générer de l’activité, des investissements et, à terme, des emplois locaux.

Entrepreneuriat étudiant, levier économique national

À l’échelle nationale, les dispositifs de type Prix de l’Entrepreneur Étudiant s’inscrivent dans une stratégie plus large de renouvellement du tissu productif et de stimulation de l’innovation dès la phase d’amorçage. Dans un contexte marqué par la concentration de la création d’entreprises dans les grandes métropoles et par la difficulté persistante d’accès au financement initial, ces concours constituent un outil de détection précoce et de réduction du risque entrepreneurial. En mobilisant des dotations financières limitées mais ciblées, complétées par du mentorat et un accompagnement par des dirigeants, ils jouent un rôle de levier sur des projets encore fragiles, souvent freinés par les coûts de prototypage, de structuration juridique et de mise sur le marché.