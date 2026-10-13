Le Havre : MPI structure son développement après une reprise

Implantée au Havre, en Seine-Maritime, MPI est spécialisée dans la distribution de matériels de levage et de manutention destinés aux ports et aux sites industriels. Son offre comprend notamment des reach stackers, des charges d’essai et des pelles hydrauliques, des équipements utilisés pour la manutention de marchandises et les opérations industrielles.

Depuis la reprise de la société, Valérie Lassagne bénéficie d’un accompagnement de Réseau Entreprendre Normandie Estuaire. Au cours de ces six premiers mois, plusieurs axes de travail ont été engagés : la structuration des équipes, le déploiement de la stratégie commerciale et l’identification de possibilités de diversification.

L’objectif est de consolider le fonctionnement de l’entreprise et de préparer les prochaines étapes de son développement. Pour une société positionnée sur les marchés portuaire et industriel, l’organisation interne et la diversification commerciale peuvent contribuer à élargir les débouchés et à mieux répartir les risques liés à l’activité.

L’accompagnement est assuré par des chefs d’entreprise bénévoles, Hélène Dezeustre et Stéphane Le Colen, qui apportent leur expérience à la dirigeante.

Transmission d’entreprise : sécuriser la reprise et préparer la croissance

En France, la transmission des entreprises constitue un enjeu important pour le maintien des activités, des emplois et des compétences dans les territoires. La reprise permet de poursuivre une activité existante, de préserver des relations commerciales et de conserver des savoir-faire, tout en ouvrant la voie à de nouvelles orientations stratégiques.

L’accompagnement des repreneurs peut contribuer à sécuriser cette phase de transition, notamment en matière de gestion, d’organisation et de développement commercial.