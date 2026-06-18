Artisanat
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Portrait

Le Succès Berckois : l'art du bonbon à la française

Véritable institution de la station balnéaire de Berck sur-Mer, Le Succès Berckois distille ses effluves sucrées depuis 1918. Un savoir-faire unique – ils ne sont que trois en France – qui se transmet de génération en génération, en toute simplicité. 

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Par Amandine Pinot
La Gazette Nord-Pas-de-Calais
Publié le 18 juin 2026 - Mis à jour le 18 juin 2026
<p>Inlassablement et toujours avec autant de passion et d’envie de transmettre, Jean-Yves Matifas effectue ces gestes avec dextérité, devant les yeux ébahis des passants qui pour la plupart, en profitent pour passer la porte de cette adresse qu’on ne présente plus à Berck, tant elle fait partie du paysage. Les mêmes gestes perpétués depuis plus de 100 ans pour fabriquer ces bonbons en forme de berlingots ainsi que des sucettes, aux goûts toujours plus novateurs. </p><h2>Trois à quatre tonnes de bonbons par an </h2><p>Lancé d’abord à Paris en 1918 par la grand-tante de Jean-Yves Matifas, le Suc.

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