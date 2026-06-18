Le Succès Berckois : l'art du bonbon à la française

Artisanat
Deux apprentis vosgiens distingués à la finale nationale des meilleurs apprentis bouchers
05/06/2026 S.M
Vosges (88)
Véritable institution de la station balnéaire de Berck sur-Mer, Le Succès Berckois distille ses effluves sucrées depuis 1918. Un savoir-faire unique – ils ne sont que trois en France – qui se transmet de génération en génération, en toute simplicité.
Jean-Yves Matifas, 4ème génération au Succès Berckois. ©Lena Heleta
©Lena Heleta
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