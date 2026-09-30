Le Touquet : les seniors passent à l’heure bleue

Du 5 au 11 octobre, Le Touquet-Paris-Plage met ses seniors à l’honneur à l’occasion de la Semaine Bleue. Portée par la Ville et son CCAS, cette semaine nationale consacrée au bien vieillir proposera aux retraités et personnes âgées une série de rendez-vous placés sous le signe de la convivialité.

Ateliers, sorties et spectacles rythmeront la semaine. L’enjeu est d'encourager les seniors à rester actifs, découvrir de nouvelles pratiques et multiplier les occasions de rencontres.

«Mettre en lumière le dynamisme, les talents et l’engagement des seniors»

La municipalité entend ainsi valoriser la place des personnes âgées dans la vie locale et faire connaître les initiatives qui leur sont proposées tout au long de l’année.

Pour Daniel Fasquelle, maire du Touquet, cette Semaine Bleue permettra ainsi de mettre en lumière «le dynamisme, les talents et l’engagement» des seniors dans la commune.