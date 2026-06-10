Le Zénith de Nancy booste son offre Entreprises avec l’Instant Privé

Nom de code : L’Instant Privé. Signes particuliers : nouvelle offre lancée récemment par le Zénith de Nancy à destination des entreprises et qui prend toute sa dimension en plein cœur de la quatrième édition de Nancy Open Air, débuté le week-end dernier avec le Heavy Week-End et qui se clôturera le 12 juillet avec Katy Perry.

«L’objectif est d’offrir une expérience dans ce lieu atypique de l’agglomération nancéienne ! La période du Nancy Open Air, avec des journées sans concert, permet de faire bénéficier à la sphère entrepreneuriale les infrastructures et installations en véritable mode immersion et coulisses», assure Jérôme Daab, le directeur du Zénith de Nancy.

Instant unique

Une offre musclée à destination de l’univers entrepreneurial où le Zénith de Nancy affiche aujourd’hui une trentaine d’entreprises à l’année.

«C’est comme pour le grand public, il faut proposer des instants uniques et une expérience certaine avec une montée en gamme des prestations proposées. Le Nancy Open Air colle parfaitement à cette approche».

Une approche qui devrait continuer à évoluer et se renforcer depuis la toute récente reprise, en matière d’exploitation, du Zénith de Nancy par GL Events.