Les notaires sont le ‘visage accessible’ de l’impôt

Décryptage

Rendez-vous incontournable de la profession avec plus de 4 000 notaires attendus, l’édition 2026 du Congrès des notaires de France posera ses valises à Lille Grand Palais du 30 septembre au 2 octobre prochains autour du thème «Le notaire et l’impôt». Rencontre avec Maître Gillet Bonnet, notaire à Paris, président du prochain Congrès et premier vice-président de l’Association Congrès des Notaires de France.