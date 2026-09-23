Notaires
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Décryptage

Les notaires sont le ‘visage accessible’ de l’impôt

Rendez-vous incontournable de la profession avec plus de 4 000 notaires attendus, l’édition 2026 du Congrès des notaires de France posera ses valises à Lille Grand Palais du 30 septembre au 2 octobre prochains autour du thème «Le notaire et l’impôt». Rencontre avec Maître Gillet Bonnet, notaire à Paris, président du prochain Congrès et premier vice-président de l’Association Congrès des Notaires de France.

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Par Amandine Pinot
La Gazette Nord-Pas-de-Calais
Publié le 23 septembre 2026 - Mis à jour le 24 septembre 2026
<p><strong>L’impôt est régulièrement abordé de façon transversale lors des <a href="https://www.congresdesnotaires.fr/fr/" target="_blank">Congrès</a> mais il n’a jamais fait l’objet du thème principal. Pourquoi ce choix pour l’édition 2026 ?</strong></p><p>Tous les secteurs d’activité sont forcé ment concernés par l’impôt et nous le sommes évidemment aussi en tant que contribuables. Les notaires interviennent à chaque étape de l’impôt en France en assurant trois missions principales : évaluer les biens de leurs clients, déterminer la fiscalité applicable puis collecter les impôts avant de les.

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