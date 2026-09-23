Les notaires sont le ‘visage accessible’ de l’impôt

Notaires
Lille : les notaires du Nord-Pas-de-Calais vous conseillent gratuitement
21/09/2026 Amandine Pinot
Lille (59)
Rendez-vous incontournable de la profession avec plus de 4 000 notaires attendus, l’édition 2026 du Congrès des notaires de France posera ses valises à Lille Grand Palais du 30 septembre au 2 octobre prochains autour du thème «Le notaire et l’impôt». Rencontre avec Maître Gillet Bonnet, notaire à Paris, président du prochain Congrès et premier vice-président de l’Association Congrès des Notaires de France.
Les propositions sont soumises au vote des notaires. ©Tim Fox
Maître Gillet Bonnet, notaire à Paris, président du prochain Congrès et premier vice-président de l’Association Congrès des Notaires de France. ©Tim Fox
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21/08/2026 Amandine Pinot
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