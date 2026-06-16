Les Robin.e.s des Bennes : Prix de l'Inspiration en ESS

La Fondation Crédit Coopératif est la première fondation d'entreprises dédiées à l'économie sociale et solidaire (ESS) en France. Elle agit depuis plus de 40 ans et a déjà soutenu plus de 2 000 projets engagés dans les territoires. Depuis plus de 40 ans également, la Fondation a lancé les Prix de l'Inspiration en ESS qui récompensent «des acteurs engagés, inspirants et inspirés, souligne-t-elle. Ceux-ci mettent en œuvre des projets sociaux et environnementaux, 55 structures sont ainsi primées partout en France en 2026».

Dans la région Hauts-de-France, quatre associations ont reçu un Prix de l'Inspiration en ESS. Michel Macorps, le président du comité de région, représentant des sociétaires Hauts-de-France du Crédit Coopératif et administrateur de la Fondation Crédit Coopératif, présente : «L’attribution des Prix de l’Inspiration en ESS valorise les forces vives des Hauts-de-France. Ce rendez-vous annuel est l’occasion de récompenser quatre structures locales qui partagent et transmettent les valeurs auxquelles croit la Fondation Crédit Coopératif – agir pour une société plus juste, plus solidaire et plus écologique».

Le concept «100% gratuit 100% récup»

L'une des quatre associations récompensées sont «Les Robin.e.s des Bennes», pour leur projet «Changer d'échelle pour lutter contre le gaspillage alimentaire et la précarité». Créée en 2019 à Amiens, l'association agit donc dans la Somme, et depuis 2024 dans l'Aisne. Le projet «Changement d'échelle des Robin.e.s des Bennes» consiste à déployer une nouvelle antenne à Beauvais, après celles d'Amiens et Saint-Quentin. Le processus est fondé sur le concept «100% gratuit 100% récup» : collecte sur les volets alimentaire, vestimentaire et végétal, puis redistribution gratuite et sans condition de revenu, en s'appuyant sur la mobilisation de ses 200 bénévoles.

Pour cette nouvelle implantation, l'association entend dynamiser les glanages solidaires et les partenariats avec les boulangeries locales. L'objectif est de dupliquer les résultats de Saint-Quentin à Beauvais : sauver dix tonnes de denrées et deux tonnes de vêtements, collecter 800 plantes, mobiliser 35 bénévoles et atteindre 450 adhérent.e.s dès la première année. Un séminaire en juillet 2026 viendra finaliser la modélisation de cet essaimage.