Fruit d'une démarche de co-construction, cette plateforme de marque a été imaginée en collaboration avec les étudiants, les diplômés, les professeurs, les collaborateurs et les représentants de la gouvernance, répartis sur les dix implantations de SKEMA en France – dont le campus de Lille – et à l'international. Une nouvelle signature en est ressortie : «World-Minded», qui «incarne la promesse éducative de SKEMA : former des femmes et des hommes capables d'évoluer dans un monde complexe, d'en comprendre les mutations et d'agir pour le transformer».

L'emblème et le logo ont donc été entièrement repensés avec un blason ouvert, construit autour d'un «S» rappelant SKEMA et évoquant aussi le chiffre 5 en référence aux continents sur lesquels la business school déploie aujourd'hui sont modèle.

Visibilité internationale

L'ensemble de la marque a été conçu pour renforcer la visibilité internationale de l'école et pour «incarner sa singularité auprès des étudiants, des entreprises, des partenaires académiques et des talents du monde entier». Avec 11 000 étudiants – dont 2 000 sur le campus d'Euralille – de plus de 130 nationalités, Skema Business School compte 200 professeurs, 66 000 diplômés présents dans 145 pays et plus de 70 programmes en post-bac, Programme Grande Ecole, Masters of Science, Mastères Spécialisés et Executive MBA. L'école, aujourd'hui dirigée par Alice Guilhon, également présidente exécutive, est accréditée AACSB, EQUIS, EFMD Accredited EMBA. En France, la business school dispose d'un campus à Lille, à Paris et à Sofia-Antipolis.