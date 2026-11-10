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Marie Cappelaere nommée directrice de la Relation Client chez Boulanger

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Elle succède à Claire Verbrugge et prend également la responsabilité des équipes de la direction de Boulanger Customer Care (BCC).



Marine Tesse | La Gazette France

Par Marine Tesse

La Gazette Nord-Pas-de-Calais

Publié aujourd'hui à 16h41 - Mis à jour 16h48
Marie Cappelaere occupe désormais le poste de directrice de la Relation Client de Boulanger, succédant à Claire Verbrugge. © DR

Marie Cappelaere occupe désormais le poste de directrice de la Relation Client de Boulanger, succédant à Claire Verbrugge. © DR

Depuis le 28 septembre 2026, Marie Cappelaere occupe le poste de directrice de la Relation Client de Boulanger, succédant à Claire Verbrugge. Elle prend également la responsabilité des équipes de Boulanger Customer Care (BCC). 

Marie Cappelaere occupait précédemment le poste de chief data & AI officer au sein de la direction de la transformation durable de l'enseigne lesquinoise. 

Fidélisation des clients

Elle aura pour mission de poursuivre la transformation de la relation client et d'améliorer l'accompagnement et la fidélisation des consommateurs. Cette nomination s'inscrit dans la stratégie de l'enseigne, qui entend renforcer la complémentarité entre expertise humaine, connaissance client et nouvelles technologies.

Marine Tesse | La Gazette France

Marine Tesse

Journaliste , La Gazette Nord-Pas-de-Calais

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