Depuis le 28 septembre 2026, Marie Cappelaere occupe le poste de directrice de la Relation Client de Boulanger, succédant à Claire Verbrugge. Elle prend également la responsabilité des équipes de Boulanger Customer Care (BCC).

Marie Cappelaere occupait précédemment le poste de chief data & AI officer au sein de la direction de la transformation durable de l'enseigne lesquinoise.

Fidélisation des clients

Elle aura pour mission de poursuivre la transformation de la relation client et d'améliorer l'accompagnement et la fidélisation des consommateurs. Cette nomination s'inscrit dans la stratégie de l'enseigne, qui entend renforcer la complémentarité entre expertise humaine, connaissance client et nouvelles technologies.