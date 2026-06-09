La Matmut, dont le siège social est situé à Rouen, franchit une nouvelle étape dans la valorisation de son modèle de relation client. À l’issue de deux audits externes réalisés par AFNOR Certification, l’assureur mutualiste a obtenu les labels «AFRC Relation Client 100 % France» et «Service France Garanti», valables jusqu’en février 2030.

Ces certifications attestent que l’intégralité des prestations de relation client à distance, qu’il s’agisse de l’avant-vente, de la vente ou du service après-vente, est réalisée sur le territoire national. Cette organisation concerne aussi bien les particuliers que les professionnels assurés par le groupe.

Avec cinq millions de sociétaires, 8,9 millions de contrats gérés et un chiffre d’affaires de 3,7 milliards d’euros en 2025, Matmut s’appuie sur un maillage territorial dense composé de 480 agences, quatre centres de relation sociétaire et six pôles de gestion indemnisation et services. Plus de 3 000 collaborateurs sont directement mobilisés dans la relation avec les assurés, tandis que l’ensemble des 7 000 salariés du groupe est basé en France.

La relocalisation des services gagne du terrain

À l’échelle nationale, la question de la localisation des centres de relation client prend une dimension économique croissante. Après plusieurs années marquées par l’externalisation et la délocalisation de certaines fonctions de service, de nombreuses entreprises cherchent désormais à valoriser la proximité, la qualité de traitement et la maîtrise des processus.

Cette évolution répond à une demande accrue de transparence de la part des consommateurs mais également à des enjeux de souveraineté économique et de protection des données. Les activités de relation client représentent plusieurs dizaines de milliers d’emplois en France et constituent un levier important de développement pour de nombreux territoires.