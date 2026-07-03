Medef Aisne : Des mises à l’honneur lors de la garden party

Parmi les invités d’honneur de cette édition, Patricia Vialle, présidente nationale du réseau «Femmes du Medef», ex-vice-présidente du Medef des Landes, membre du conseil exécutif du Medef national et entrepreneuse dans les Landes, a partagé son parcours et sa vision de l’entreprise. Juriste de formation et dirigeante, elle a rappelé l’importance des rencontres qui jalonnent un parcours professionnel, évoquant notamment l’influence de son père dans sa réussite. Elle a également souligné le rôle essentiel du réseau «Femmes du Medef», symbole d’une évolution du monde économique, qui accompagne la place grandissante des femmes dans l’entreprise. «Sans mixité, il n’y a pas d’entreprise», a-t-elle rappelé, mettant en avant la complémentarité des talents et des parcours.

Des engagements entrepreneuriaux récompensés

À l’occasion de cette soirée, Nicolas Martin, vice-président de l’UIMM Picardie en charge du département de l’Aisne et co-organisateur de la garden party, a souhaité mettre à l’honneur des dirigeants et dirigeantes engagés dans la vie économique locale. Deux personnalités ont ainsi reçu le diplôme d’honneur de l’engagement patronal, récompensant leur implication au service des entreprises et du collectif.

Parmi les récipiendaires, Margaud De Ré, directrice des ressources humaines au sein de Magneto Wheels, administratrice suppléante au conseil d’administration de la CPAM de l’Aisne, membre de plusieurs commissions départementales et conseillère prud’homale en section Industrie au tribunal de Soissons, a été distinguée pour son engagement dans le dialogue social et économique. Philippe Bonduelle, président de DECELECT, entreprise implantée à Soissons, a également été mis à l’honneur. Très impliqué dans les réseaux économiques du territoire, il exerce notamment les fonctions de vice-président et président de la chambre des contentieux, président du conseil de l’IUT de l’Aisne, membre titulaire et du bureau de la CCI de l’Aisne, administrateur d’Aisne Avenir et administrateur du Groupement Medef Sud Aisne.

Cette soirée a une nouvelle fois illustré la volonté du Medef Aisne et de l’UIMM Picardie de valoriser celles et ceux qui contribuent au dynamisme économique du territoire.