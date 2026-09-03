Mentorat : l'Adie recherche des bénévoles en Nord-Pas-de-Calais

Pour renforcer l'accompagnement des entrepreneurs sur le territoire, l'Adie recrute des bénévoles pour intervenir sur le Nord-Pas-de-Calais. Que ce soit à travers du coaching inidividuel ou collectif, il s'agit d'accompagner les entrepreneurs dans leur projet, de les aider à préparer leur demande de financement, de partager leur expérience pour contribuer aux projets des habitants et des territoires.

Aucun profil particulier n'est requis pour devenir bénévole : l'Adie recherche des personnes qui ont envie de transmettre leur expérience, leurs compétences et donner un peu de leur temps pour aider les entrepreneurs du territoire. Du 7 au 11 septembre, l'Adie organise 5 webconférences pour découvrir les missions de bénévolat, du 7 au 11 septembre. Informations ici. Les bénévoles sont particulièrement recherchés autour de Dunkerque, Valenciennes, Maubeuge, Calais et Lens.

78% de taux de pérennité

En Hauts-de-France, l'Adie compte huit agences et 50 permanences, 68 bénévoles et 37 salariés. En 2025, 1 180 entrepreneurs ont été financés et accompagnés, avec un taux de pérennité important puisque 78% des entreprises sont toujours en activité trois ans après leur création.