Metarom France : Great Place To Work 2026

Fabricant d'arômes alimentaires et de caramels pour l'industrie agroalimentaire, Metarom France construit, depuis 20 ans à Boves, une véritable culture d'entreprise. Les 170 salariés l'ont confirmée en répondant positivement à l'audit de Great Place To Work. «Comment vont nos collaborateurs et comment faire pour nous améliorer ?», c'est la question que se pose l'entreprise en faisant le choix de s'ouvrir à la certification de ce label américain. «C'est une distinction de référence mondiale, un gage de confiance qui vient valider notre politique sociale en interne», confie Léa Poulain-Bernard, la directrice des ressources humaines de Metarom France.

Une dynamique de recrutement

Le cachet Great Place To Work répond au retour des salariés eux-mêmes, sur la considération de leur entreprise en termes de respect, d'équité, de crédibilité, de bien-être au travail, de fierté, jusqu'à la convivialité. «Mais ce n'est pas une fin en soi, ajoute Léa Poulain-Bernard. La certification traduit notre volonté d'améliorer notre politique RH et de rechercher toujours plus de bien-être pour nos collaborateurs».

La labellisation 2026 appuie la stratégie de l'entreprise, dans la dynamique de rénovation de son site actuel et la construction à proximité immédiate de son nouveau site. Le premier coup de pioche sera donné en fin d'année pour une livraison attendue en janvier 2028. «Cette évolution implique un recrutement actif, continue la DRH. 17 nouveaux collaborateurs nous ont déjà rejoints depuis le début de l'année, à qui nous accordons toujours autant d'importance dans leur intégration». L'intégration et l'inclusion sont d'ailleurs les points forts soulignés par les salariés de Metarom.

Un label et des valeurs

Le label permet de révéler d'autres valeurs propres à l'entreprise, tels que le respect de chacun, le partage des bénéfices et la qualité de l'environnement de travail. Léa Poulain-Bernard confirme : «Pour nous, la qualité de vie au travail se construit dans le temps, à travers des actions concrètes, une attention portée aux parcours de chacun et une volonté de maintenir un cadre de travail stable, respectueux et stimulant».

C'est ainsi qu'en mars dernier, l'entreprise et les salariés ont signé un accord GEPP, Gestion des emplois et des parcours professionnels, visant à structurer davantage les parcours de carrières et les dispositifs de formations. Une culture d'entreprise estampillée Great Place To Work qui participe à un objectif dévoilé par la DRH : «Permettre à chacun de s'inscrire durablement dans l'histoire de Metarom».