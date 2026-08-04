Après plusieurs éditions, Succ’ESS Stories garde le cap. Pour sa huitième édition, l’événement organisé par Moselle Mécènes Solidaires et Le Filon Moselle invite les participants à une soirée festive et colorée autour du thème «La croisière s’amuse», mardi 25 août à 17h30 au CESCOM Metz Techno'pôles. L’objectif reste le même : faire découvrir des initiatives locales et mettre en lumière celles et ceux qui contribuent à faire vivre l’innovation sociale et solidaire en Moselle.

Treize projets, trois minutes pour convaincre

Au programme de cette soirée : 13 «escales» pour découvrir 13 projets accompagnés cette année. Chaque porteur de projet disposera de trois minutes pour présenter son initiative et partager son histoire. Un format court et rythmé, destiné à faire connaître des actions qui répondent à des enjeux de société et favorisent le développement de nouvelles solutions sur le territoire.

Au-delà des pitchs, la soirée entend également favoriser les rencontres entre acteurs de l’économie sociale et solidaire, partenaires, entrepreneurs et curieux. L’occasion de découvrir les projets soutenus, mais aussi d'échanger avec celles et ceux qui les portent et de créer de nouvelles connexions avant la rentrée.

L’événement est gratuit et ouvert à tous mais les inscriptions sont obligatoires.