Meuse : comment les éleveurs préparent leur retraite

En Meuse, la transmission des exploitations d’élevage se prépare en amont du départ à la retraite afin de préserver leur viabilité économique et leur capacité à trouver un repreneur. La Chambre d’agriculture de la Meuse pilote le dispositif à l’échelle départementale, avec six fermes de démonstration et neuf structures habilitées, tout en assurant le rôle de guichet unique pour les exploitants intéressés. Le programme associe accompagnement technico-économique et soutien aux projets d’investissement, avec, en Grand Est, une aide régionale pouvant atteindre 30% du montant hors taxes de certains investissements après la réalisation du conseil. L’enjeu est ainsi de permettre aux exploitants d’adapter leur outil de production, d’améliorer leurs conditions de travail et de préparer la reprise de leur activité dans de meilleures conditions économiques.

La transmission devient un enjeu économique

Le sujet dépasse la seule préparation des départs à la retraite. À l’échelle du Grand Est, le programme Ambition Éleveurs vise 2 000 exploitations de polyculture-élevage et entend agir sur leur performance économique, les conditions de travail, la transition environnementale et leur capacité à être transmises, en s’appuyant notamment sur un réseau de 60 fermes de démonstration. Pour les territoires ruraux, l’enjeu est aussi économique : maintenir des exploitations viables contribue à préserver l’activité des fournisseurs et prestataires agricoles, les emplois liés à la filière et le renouvellement des générations. La transmission devient ainsi un levier de pérennité pour les entreprises agricoles et pour l’économie locale.